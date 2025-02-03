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Сегодня, 09:45

Митрофанов заявил, что Англия позитивно смотрит на российский футбольный рынок

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении английских клубов к российскому футбольному бизнесу.

— Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?

— Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки. Мы же знаем с вами историю ЦСКА, «Вест Хэма» и Николы Влашича, когда английский клуб не может заплатить за игрока. Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору. Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок — как с точки зрения клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований. Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества.

Максим Митрофанов. «Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.

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РФС
Максим Митрофанов
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