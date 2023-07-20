Митрович недоволен суммой, запрошенной «Фулхэмом» за его трансфер

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович сказал родственникам, что больше никогда не будет играть за лондонский клуб после того, как клуб установил на него ценник в размере 52 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. По мнению игрока, цена, озвученная агентам, скорее всего, отпугнет заинтересованные клубы.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего.

28-летний нападающий выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.