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Сегодня, 18:40

Младший брат Джуда Беллингема перешел в «Сандерленд»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд».

Срок контракта 17-летнего англичанина с «черными котами» не уточняется. Футболист присоединится к новой команде после возвращения из юношеской сборной Англии.

Джоб Беллингем — воспитанник «Бирмингема», в сезоне-2022/23 он провел за команду 23 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Полузащитник является младшим братом хавбека сборной Англии Джуда Беллингема, который сегодня, 14 июня официально перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал».

Футбол
Джуд Беллингем
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