Салах: «Расстроен тем, что не получил предложения от «Ливерпуля». Я скорее вне клуба»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своем будущем в клубе. Контракт 32-летнего египтянина с мерсисайдским клубом истекает летом 2025 года.

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов как «Ливерпуль» больше нет. Я люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Я расстроен сложившейся ситуацией. Я пока не получил ни одного предложения от клуба. Не собираюсь завершать карьеру. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Салах в интервью NBC Sports.

24 ноября форвард забил два гола в ворота «Саутгемптона» (3:2) в матче 12-го тура АПЛ. В этом сезоне Салах забил 12 мячей и сделал 10 голевых пасов в 18 матчах за «Ливерпуль».