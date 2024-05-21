Салах — Клоппу: «Желаю удачи и надеюсь, что мы встретимся вновь»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу, который в воскресенье провел свой последний матч в клубе.

«Было здорово разделить с вами все эти трофеи и опыт последних семи лет. Желаю вам удачи в будущем и надеюсь, что мы встретимся вновь», — написал Салах в соцсети.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» дважды завоевывал Кубок английской лиги и становился победителем Кубка страны.