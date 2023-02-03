Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, основным претендентом на покупку египтянина является «ПСЖ». Мерсисайдцы будут готовы рассмотреть предложение о продаже футболиста, но не менее, чем за 80 миллионов евро.

Салах выступает за английский клуб с 2017 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 19 матчей.