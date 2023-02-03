0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:51

Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, основным претендентом на покупку египтянина является «ПСЖ». Мерсисайдцы будут готовы рассмотреть предложение о продаже футболиста, но не менее, чем за 80 миллионов евро.

Салах выступает за английский клуб с 2017 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 19 матчей.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
7
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Клопп о восстановлении Диаса: «Луис уже начал тренироваться, что очень хорошо»