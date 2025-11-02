Салах повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб

2 ноября, 06:26
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче с «Астон Виллой» (2:0) в 10-м туре чемпионата Англии.
На счету египтянина 188 мячей и 88 голевых передач за клуб. По информации портала Opta, Салах повторил рекорд АПЛ по количеству результативных действий в АПЛ за один клуб, который принадлежал экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни — 276 (183+93).
Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Он проводит свой девятый сезон за мерсисайдцев.
Blind.Piew
При этом в АПЛ Руни провёл 393 матча за МЮ (0,7 "гол+пас" за игру), а у Салаха сейчас 298 матчей за Ливерпуль (0,93 "гол+пас" за игру). У Кейна сейчас 259 (213+46) "гол+пас" за Тоттенхэм в АПЛ в 317 матчах (0,82 "гол+пас" за игру). Если вернётся в Тоттенхэм, то может ещё пополнить свой счёт. У Анри в АПЛ за Арсенал было 249 (175+74) "гол+пас" в 258 матчах (0,97 "гол+пас" за игру).
02.11.2025