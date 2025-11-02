Салах повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче с «Астон Виллой» (2:0) в 10-м туре чемпионата Англии.

На счету египтянина 188 мячей и 88 голевых передач за клуб. По информации портала Opta, Салах повторил рекорд АПЛ по количеству результативных действий в АПЛ за один клуб, который принадлежал экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни — 276 (183+93).

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Он проводит свой девятый сезон за мерсисайдцев.