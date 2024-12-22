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22 декабря, 23:26

Салах стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами и 10 передачами в четырех сезонах подряд

Руслан Минаев
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

Египтянин в этом сезоне набрал 26 (15+11) очков по системе «гол+пас». Форвард забил минимум 10 мячей и сделал 10 голевых пасов в четвертом сезоне АПЛ подряд. По данным портала Squawka, 32-летний нападающий стал первым игроком в истории АПЛ, кто установил такой результат.

Ранее Салах также стал единственным игроком АПЛ с 10 голами и результативными передачами до Рождества (25 декабря).

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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