Салах стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами и 10 передачами в четырех сезонах подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

Египтянин в этом сезоне набрал 26 (15+11) очков по системе «гол+пас». Форвард забил минимум 10 мячей и сделал 10 голевых пасов в четвертом сезоне АПЛ подряд. По данным портала Squawka, 32-летний нападающий стал первым игроком в истории АПЛ, кто установил такой результат.

Ранее Салах также стал единственным игроком АПЛ с 10 голами и результативными передачами до Рождества (25 декабря).