Молодежная команда «Ливерпуля» дважды покидала поле из-за расистских оскорблений на турнире в Германии

Молодежная команда «Ливерпуля» в возрасте до 18 лет дважды за два дня покидала поле после предполагаемых расистских оскорблений в адрес одного из игроков на молодежном турнире в Германии.

Английский Sky Sports сообщает, что в матче против молодежной команды франкфуртского «Айнтрахта» один из игроков немецкой команды якобы использовал расистское оскорбление в адрес одного из футболистов «Ливерпуля», после чего тренерский штаб, игроки и руководство в полном составе решили покинуть поле. Позже «Ливерпуль» обратился к организаторам турнира с просьбой провести расследование инцидента.

В свою очередь, спортивный директор «Айнтрахта» Тиммо Хардунг опроверг обвинения в расизме. «Айнтрахт Франкфурт» — многокультурный клуб, и у нас есть четкие ценности, по которым мы живем и которым постоянно требуем следовать других. Расизму здесь нет места, но мы все равно серьезно относимся к подобным обвинениям», — цитирует Хардунга немецкая Bild.

Хардунг утверждает, что игрок «Айнтрахта» использовал немецкое слово, которое сопоставимо со словами «чувак» или «приятель». «Мы можем исключить расизм, это языковой вопрос, и поэтому мы надеемся, что нам удалось также прояснить недоразумение с заинтересованными игроками и ответственными лицами в ФК «Ливерпуль», — добавил немец.

В январе 2024 года президент УЕФА Джанни Инфантино заявлял, что любая команда, болельщики которой будут уличены в расизме, должна быть немедленно дисквалифицирована из турниров под эгидой организации.