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Сегодня, 07:38

«Монако» заинтересован в подписании Рэшфорда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Монако», сообщает The Telegraph.

По информации источника, монегаски считают, что 27-летний англичанин поможет им побороться за трофеи в этом сезоне. В клубе надеются, что отсутствие подоходного налога в княжестве поможет «Монако» договориться с форвардом по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать Рэшфорда в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних 5 матчах «МЮ».

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
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