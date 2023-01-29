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Сегодня, 08:56

Морган заявил, что высшее руководство «МЮ» не уважало Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», высказался о карьере именитого игрока.

«Он хотел свободы от «Манчестер Юнайтед», где, как он справедливо чувствовал, его не уважали ни менеджер, ни высшее руководство клуба. В идеале, я думаю, он предпочел бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но «Аль-Наср» сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новый вызов, повышение престижа футбола в новом регионе мира на закате его невероятной карьеры действительно привлекли его», — приводит слова Моргана Tatler.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года. Зарплата игрока составит 200 миллионов евро в год.

Португалец сыграл за «Аль-Наср» 2 матча во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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