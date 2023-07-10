Мостовой считает, что Санчес нужен «Спартаку», чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ», нужен ли красно-белым защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес.

«Интересно, отпустят ли его. Однако мы видим, что латино-американцы к нам еще приезжают. Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Сейчас любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить. Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.