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Сегодня, 17:36

Мостовой заявил, что тен Хаг никто по сравнению с Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об отстранении игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок с основной командой.

«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести. Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто. Ясно, что тен Хаг — тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой. Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

37-летний футболист покинул скамейку запасных до финального свистка матча «МЮ» со «шпорами», а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/21/18850327.shtml
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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