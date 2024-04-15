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Сегодня, 08:15

Моуринью может возглавить «Вест Хэм»

Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить один из клубов АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk.

Согласно данным источника, в услугах 61-летнего специалиста заинтересован «Вест Хэм», рассматривающий португальца в качестве возможной замены Дэвиду Мойесу, контракт с которым истекает по окончании сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере Моуринью тренировал в АПЛ такие команды, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Он становился трехкратным чемпионом Англии. Из «Ромы» специалист был уволен в январе 2024 года.

На данный момент «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Жозе Моуринью
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