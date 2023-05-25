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Сегодня, 15:54

Моуринью: «Тоттенхэм» — единственный клуб, с которым у меня нет тесных связей»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что только в «Тоттенхэме» у него нет ни с кем тесных связей. Специалист возглавлял лондонский клуб с 2019 по 2021 год.

«Тоттенхэм» — единственный клуб, с которым у меня нет тесных связей. Может, потому что во время коронавируса стадион был пуст, а президент Леви не позволил мне сыграть в финале и выиграть трофей», — передает слова Моуринью Фабрицио Романо.

На данный момент португальский тренер возглавляет «Рому». После 36 туров римляне с 60 очками занимают шестое место в серии А.

Кроме того, «Рома» вышла в финал Лиги Европы. Там команда Моуринью встретится с «Севильей». Игра пройдет 31 мая в Будапеште.

ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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