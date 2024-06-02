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Сегодня, 06:21

Моуринью оценил ситуацию Санчо в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации полузащитника Джейдона Санчо в английском клубе. На данный момент он играет в аренде за дортмундскую «Боруссию».

«Санчо допускал ошибки, но Эрик тен Хаг тоже не смог выжать из него максимум. Мы знаем, как футболист талантлив, знаем, на что он способен, в этом нет сомнений», — цитирует специалиста The Independent.

Санчо выступал за «Боруссию» с августа 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В январе 2024 года немецкий клуб арендовал хавбека до конца сезона-2023/24. Футболист провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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