Моуринью — о «Тоттенхэме»: «Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился воспоминаниями о своем увольнении из «Тоттенхэма» в 2021 году, от которого ему до сих пор неприятно. Специалист покинул пост за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, в котором меня уволили за два дня до финала. «Тоттенхэм» выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.

Он добавил, что от этого увольнения «дурно пахнет».

Португалец руководил «Тоттенхэмом» с 20 ноября 2019 года по 19 апреля 2021 года. Вместе со клубом он не сумел завоевать ни одного трофея.

После 17 туров АПЛ «Тоттенхэм» на данный момент занимает 5-е место. Командой руководит Ангелос Постекоглу.

На данный момент Моуринью возглавляет «Рому». Ранее он сообщил о желании продлить соглашение с римлянами.

После 16 туров «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. Лидирует — «Интер» (41 очко).