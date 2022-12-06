Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма» из-за разногласий с руководством клуба

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть клуб, сообщает Football Insider.

У специалиста напряженные отношения с руководством, а именно с сопредседателем правления Дэвидом Салливаном. Между сторонами возникают разногласия по трансферным вопросам.

На перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, «Вест Хэм» ушел на 16-м месте в турнирной таблице, всего в одном очке от зоны вылета.

59-летний Мойес возглавляет лондонский клуб с 2019 года.