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Сегодня, 04:03

Мойес: «Вест Хэм» может дать по носу многим хорошим командам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Отличная игра против соперника высокого уровня. Мы — команда, которая может дать по носу хорошим командам. Сегодня хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько действительно хороших быстрых контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу. Мы играли с чрезвычайно талантливым «Тоттенхэмом». У нас хорошие игроки, которые умеют играть и отбирать мяч. Нам постоянно напоминают, что мы дарим соперникам голы, так что хорошо, что мы забили и ушли с поля с победой. Мы проделали действительно хорошую работу, чтобы обыграть «шпор», — цитирует BBC Мойеса.

«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.

 
7&nbsp;декабря. Тоттенхэм&nbsp;&mdash; Вест Хэм&nbsp;&mdash; 1:2. «Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму». «Шпоры» не выигрывают уже 5 матчей подряд
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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