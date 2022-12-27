Мойес о поражении от «Арсенала»: «Я хотел, чтобы мы бросили им вызов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

«Я был доволен счетом до 53 минуты, но не игрой. Я думаю, что мы слишком много отдали «Арсеналу» в первом тайме. Это действительно хорошая команда, но я хотел, чтобы мы бросили им вызов. Мы должны были продолжать в том же духе, но пропустили пару ужасных голов. В обороне мы были в порядке, но мне не понравилось то, что мы сделали во втором тайме», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.