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Сегодня, 19:27

Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не собирается переходить в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Бавария» вела активные переговоры с руководством игрока. Хавбек принял решение остаться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.

Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Футбол
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