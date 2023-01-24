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Сегодня, 16:25

Мойсес Кайседо отреагировал на слухи об интересе «Челси»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо отреагировал на информацию о том, что «Челси» им интересуется. Лондонцы готовы заплатить 60 миллионов евро за его трансфер, но «Брайтон» отказался. «Челси» намерен улучшить свое предложение.

«Я сосредоточен на «Брайтоне». Все мои мысли сейчас о команде, поэтому меня не беспокоят внешние факторы», — цитирует Кайседо журналист Фабрицио Романо.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идет на 6-й строчке.

Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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