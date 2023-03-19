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Сегодня, 23:15

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Мнение Газзаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что «Зенит» в любом случае доведет дело до очередного чемпионства.

— «Зенит» лишь в концовке победил «Факел», уступил в Кубке «Динамо», теперь проиграл ЦСКА. Можно ли говорить об игровом кризисе команды Семака?

— Я бы так вопрос не ставил. Отрыв от второго места составляет семь очков. Это комфортный задел. Так что о каком кризисе вы говорите? Думаю, в «Зените» прекрасно понимают, что нужно удачно провести один-два матча, чтобы вернуть себе уверенность. Команда достаточно опытная, включится сейчас по полной программе.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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