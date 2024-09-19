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Сегодня, 17:12

Мудрик может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно

Владислав Маслов
Корреспондент
Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press
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«Челси» хочет избавиться от нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, в их число входит полузащитник Михаил Мудрик. Об этом сообщает портал TEAMtalk со ссылкой на неназванный источник.

Утверждается, что 23-летний украинец пока не смог вписаться в систему нового главного тренера «Челси» Энцо Марески. Итальянец дал понять игроку, что тот должен серьезно поработать, если хочет играть в стартовом составе.

В связи с этим клуб готов продать Мудрика в ближайшее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют «Бавария» и «Марсель», а также клубы АПЛ. Наиболее вероятным вариантом для Мудрика является аренда.

Тем не менее, украинец — не единственный игрок, которого «Челси» готов продать в январе, поскольку клуб стремится сбалансировать финансовую политику.

Мудрик выступает за лондонцев с 2023 года, проведя 62 матча и забив 7 голов. По информации СМИ, с учетом всех бонусов сумма, уплаченная за него донецкому «Шахтеру», составила около 100 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
ФК Челси
Михаил Мудрик

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