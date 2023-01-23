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Сегодня, 15:41

Мудрик — о дебюте в «Челси»: «Не могу дождаться своего первого матча на «Стэмфорд Бридж»

Мудрик поделился эмоциями от дебюта в составе «Челси»
Виктория Кравченко
Михаил Мудрик.
Фото ФК «Челси»
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Вингер «Челси»Михаил Мудрик рассказал о своих эмоциях от дебюта в составе лондонского клуба.

22-летний украинец впервые вышел в старте лондонцев в матче 21-го тура чемпионата России с «Ливерпулем» (0:0).

«Дебют за «Челси» на «Энфилде», считаю, получился хорошим, но я уже не могу дождаться своего первого матча на «Стэмфорд Бридж», — написал Мудрик в соцсетях.

Мудрик 15 января официально перешел в лондонский «Челси». Его продажа стала рекордной для «Шахтера».

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

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