Мудрик поделился эмоциями от дебюта в составе «Челси»

Вингер «Челси»Михаил Мудрик рассказал о своих эмоциях от дебюта в составе лондонского клуба.

22-летний украинец впервые вышел в старте лондонцев в матче 21-го тура чемпионата России с «Ливерпулем» (0:0).

«Дебют за «Челси» на «Энфилде», считаю, получился хорошим, но я уже не могу дождаться своего первого матча на «Стэмфорд Бридж», — написал Мудрик в соцсетях.

Мудрик 15 января официально перешел в лондонский «Челси». Его продажа стала рекордной для «Шахтера».

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.