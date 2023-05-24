Мудрика раскритиковали в соцсетях за видео пожилого мужчины, с которого сползли штаны в спортзале

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик столкнулся с критикой в социальных сетях.

22-летний полузащитник выложил в соцсетях видео из спортзала, на котором видно пожилого мужчину, с которого сползли штаны при занятии на тренажере. Мудрик замазал нижнюю часть тела мужчины и сопроводил видео вопросительным знаком.

Действия Мудрика прокомментировал фитнес-блогер Джоуи Суолл. «Да что, *****, с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в АПЛ! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — сказал Суолл в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. Он провел 16 матчей за лондонцев во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.