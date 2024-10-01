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Сегодня, 17:32

«МЮ» должен будет выплатить тен Хагу 17,5 миллиона фунтов в случае увольнения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить главному тренеру команды Эрику тен Хагу крупную компенсацию в случае его увольнения из клуба, сообщает Goal.

По информации источника, сумма неустойки составляет 17,5 миллиона фунтов (около 21 миллиона евро). При этом еще несколько месяцев назад потенциальная компенсация составляла 10 миллионов фунтов, но сумма увеличилась после продления контракта с тен Хагом этим летом.

54-летний нидерландец возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне манкунианцы с 7 очками занимают 13-е место в АПЛ после шести туров.

Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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