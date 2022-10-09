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Сегодня, 11:15

«МЮ» готов продать Роналду за 11 миллионов евро

Виктория Кравченко

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно за 11 миллионов евро, пишет Daily Star.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в покупке игрока и готов платить португальцу 34 миллиона евро за сезон.

В СМИ писали, что Роналду хочет покинуть «МЮ», однако ни один европейский клуб не готов сделать выгодное предложение футболисту.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за «красных дьяволов» девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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«Интер Майами» Бекхэма готов платить Роналду 34 миллиона евро за сезон