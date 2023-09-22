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Сегодня, 00:50

«МЮ» готов продать Санчо по сниженной цене в январе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, манкунианцы готовы продать 23-летнего англичанина по сниженной цене, чтобы хотя бы частично компенсировать потери на его переходе. В 2021 году «МЮ» заплатил за игрока 85 миллионов фунтов стерлингов.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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