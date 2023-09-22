«МЮ» готов продать Санчо по сниженной цене в январе

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, манкунианцы готовы продать 23-летнего англичанина по сниженной цене, чтобы хотя бы частично компенсировать потери на его переходе. В 2021 году «МЮ» заплатил за игрока 85 миллионов фунтов стерлингов.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.