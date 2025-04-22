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22 апреля, 23:10

«МЮ» хочет приобрести Осимхена

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена за 40 миллионов фунтов, сообщает Mirror.

По данным источника, покупка Осимхена — главная трансферная цель главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима на предстоящее лето. Португальский специалист считает, что нигерийский форвард сможет помочь команде решить проблему с голами.

В текущем сезоне Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забив 29 голов и сделав шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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