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Сегодня, 12:48

«МЮ» и «Арсенал» поборются за Абрахама

Виктория Кравченко
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«МЮ» и «Арсенал» интересуются игроком «Ромы» Тэмми Абрахамом, сообщает Repubblica.

По данным источника, оба клуба намерены побороться за футболиста. Сам Абрахам готов сменить клуб ради возможности заполучить место в сборной Англии.

Контракт 25-летнего форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего четыре мяча и одна голевая передача.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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