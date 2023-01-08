«МЮ» и «Арсенал» поборются за Абрахама

По данным источника, оба клуба намерены побороться за футболиста. Сам Абрахам готов сменить клуб ради возможности заполучить место в сборной Англии.

Контракт 25-летнего форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего четыре мяча и одна голевая передача.