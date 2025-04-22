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22 апреля, 22:28

«МЮ» и «Челси» могут купить 17-летнего хавбека из «Ривер Плейт»

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются 17-летним полузащитником «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в контракте аргентинского футболиста прописана сумма отступных — 45 миллионов евро. Ранее СМИ писали об интересе к Мастантуоно со стороны «Атлетико» из Мадрида и «Барселоны».

В текущем сезоне 17-летний полузащитник сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ривер Плейт
ФК Челси
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