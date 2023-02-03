0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:26

«МЮ» и «ПСЖ» летом планируют подписать Осимхена — «Наполи» просит 100 миллионов евро

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». По данным ESPN, клубы хотят подписать нигерийца летом.

«Наполи» попросит за 24-летнего форварда не менее 100 миллионов евро. Сообщается, что из-за интереса к Осимхену со стороны двух грандов цена на игрока может значительно превысить установленную неаполитанцами стоимость.

Соглашение игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей, 15 голов и 4 результативные передачи.

Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Артета: «Жоржиньо очень хорошо подходит для того, что я хочу видеть на поле»