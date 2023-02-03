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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». По данным ESPN, клубы хотят подписать нигерийца летом.
«Наполи» попросит за 24-летнего форварда не менее 100 миллионов евро. Сообщается, что из-за интереса к Осимхену со стороны двух грандов цена на игрока может значительно превысить установленную неаполитанцами стоимость.
Соглашение игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей, 15 голов и 4 результативные передачи.
Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро.