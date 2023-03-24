«МЮ» может пригласить спортивного директора «Монако» Пола Митчелла, на которого претендовал «Ливерпуль»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может продолжить работу в АПЛ, сообщает Mirror.

По информации источника, ранее «Ливерпуль» считался главным претендентом на Митчелла, но сейчас переговоры практически остановлены. В связи с этим фаворитом в борьбе за Митчелла становится «Манчестер Юнайтед». Он является креатурой компании INEOS, которая может стать новым владельцем клуба.

Митчелл занимает пост спортивного директора «Монако» с 2020 года. До этого 41-летний англичанин работал в «РБ Брагантино», «Лейпциге», «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне».