«МЮ» объявил об уходе Варана по окончании сезона

Защитник Рафаэль Варан по окончании текущего сезона покинет «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба команды.

Футболист перешел в «МЮ» из «Реала» летом 2021 года за 40 миллионов евро. За команду 31-летний футболист провел 93 матча, забив 2 гола и отдав 1 голевую передачу.

В контракте защитника был пункт, который позволял «МЮ» продлить сотрудничество с игроком до лета 2025 года, однако манкунианский клуб решил им не пользоваться.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересованы «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Трансферная стоимость Варана оценивается в 25 миллионов евро.