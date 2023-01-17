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Сегодня, 12:05

«МЮ» планирует предложить Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить интерес «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Манчестер Юнайтед» намерены продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в клубе уверенны, что смогут договориться игроком. Отмечается, что по новому соглашению 25-летний футболист получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что английский клуб хочет вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему.

Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.

25-летний англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 26 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/man-united-news-rashford-contract-25992964?kop=
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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