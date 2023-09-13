«МЮ» по новому контракту с титульным спонсором будет получать более 70 миллионов евро

Стало известно, сколько будет получать «Манчестер Юнайтед» по новому контракту с титульным спонсором. Сумма составила рекордные 70 миллионов евро в год, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб подписал контракт с компанией Qualcomm Technologies, который вступит в силу со следующего сезона.

Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу», который получал от авиакомпании Fly Emirates 70 миллионов евро в год.

Ранее журнал Forbes назвал самые дорогие клубы в мире. «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место.

После 4 туров АПЛ «МЮ» набрал 6 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.