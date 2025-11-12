Видео
12 ноября, 13:36

«МЮ» предложили подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Андерсона за 113 миллионов евро

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «МЮ» уже связался с представителями 23-летнего англичанина. Трансфер может обойтись примерно в 113 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Андерсон в 14 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

1

  • Diman_madridista

    Андерсона за 113 млн? А, это же пишет тот парень, у которого Гризманн забил в Ла Лиге больше Месси и Криштиану Роналду:grin:

    12.11.2025

    ФК Манчестер Юнайтед
    ФК Ноттингем Форест
