«МЮ» предложили подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Андерсона за 113 миллионов евро

12 ноября, 13:36
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, «МЮ» уже связался с представителями 23-летнего англичанина. Трансфер может обойтись примерно в 113 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Андерсон в 14 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Diman_madridista
Андерсона за 113 млн? А, это же пишет тот парень, у которого Гризманн забил в Ла Лиге больше Месси и Криштиану Роналду:grin:
12.11.2025