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Сегодня, 17:56

«МЮ» предложит «Интеру» 50 миллионов евро и Марсьяля в обмен на Мартинеса

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«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Интеру» солидную денежную компенсацию и форварда Антони Марсьяля в обмен на нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, манкунианцы готовы предложить итальянскому клубу доплату в размере 50 миллионов евро, помимо обмена. Однако миланцы могут потребовать большую сумму вознаграждения и откажутся от Марсьяля в пользу дополнительных выплат.

В текущем сезоне 25-летний Мартинес провел 48 матчей за «Интер», забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. Контракт аргентинца действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Лаутаро Мартинес
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