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Сегодня, 09:23

«МЮ» продаст шесть игроков ради покупки Кейна и Райса

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с шестью игроками в летнее трансферное окно, чтобы выручить как можно больше денег для покупки нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деклана Райса.

По данным Mirror, манкунианский клуб по окончании сезона могут покинуть Алекс Теллес, Донни ван де Бек, Эрик Байи, Антони Марсьяль, Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай.

Стоимость Кейна — 90 миллионов евро, Райса — 80 миллионов.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Гарри Кейн
ФК Манчестер Юнайтед
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