«МЮ» пропустил два гола в первые 4 минуты матча с «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» пропустил два гола в первые 4 минуты домашнего матча 3-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». В составе гостей отличились нападающий Тайво Авонийи и защитник Вилли Боли.