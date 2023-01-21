«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва перехода Кейна

«Манчестер Юнайтед» намерен этим летом купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Однако, если его трансфер не удастся осуществить, клуб переключится на Виктора Осимхена их «Наполи» и Беньямина Шешко из «Лейпцига».

В этом сезоне серии А Осимхен провел 14 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами. Шешко забил пять голов и сделал результативный пас в 16 играх чемпионата Австрии.

Сам Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и готов продолжить карьеру в «МЮ».