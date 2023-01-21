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Сегодня, 08:50

«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва перехода Кейна

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» намерен этим летом купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Однако, если его трансфер не удастся осуществить, клуб переключится на Виктора Осимхена их «Наполи» и Беньямина Шешко из «Лейпцига».

В этом сезоне серии А Осимхен провел 14 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами. Шешко забил пять голов и сделал результативный пас в 16 играх чемпионата Австрии.

Сам Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и готов продолжить карьеру в «МЮ».

Виктор Осимхен
Гарри Кейн
ФК Манчестер Юнайтед
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