«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва перехода Кейна

Сегодня, 08:50
«Манчестер Юнайтед» намерен этим летом купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Однако, если его трансфер не удастся осуществить, клуб переключится на Виктора Осимхена их «Наполи» и Беньямина Шешко из «Лейпцига».
В этом сезоне серии А Осимхен провел 14 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами. Шешко забил пять голов и сделал результативный пас в 16 играх чемпионата Австрии.
Сам Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и готов продолжить карьеру в «МЮ».