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Сегодня, 12:12

«МЮ» рассматривает форварда «Интера» Мартинеса в качестве альтернативы Кейну

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает Football Insider.

По данным источника, аргентинский форвард может быть доступен этим летом всего за 70 миллионов фунтов стерлингов (79,8 миллиона евро) и, таким образом, является более дешевым вариантом, чем Кейн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» просит за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.

25-летний Мартинес забил в общей сложности 95 голов в 228 матчах за «Интер». Он играет за клуб с 2018 года.

Источник: Football Insider
Гарри Кейн
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Лаутаро Мартинес
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