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Судейство

Сегодня, 13:28

«МЮ» — «Тоттенхэм»: судья Кавана ошибочно удалил Бруну Фернандеша

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
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На 42-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (0:3) судья Крис Кавана совершил серьезную ошибку, удалив полузащитника хозяев поля Бруну Фернандеша.

По всей видимости, в динамике арбитру показалось, что португалец ударил Джеймса Мэддисона шипами, но это было совершенно не так. Он поскользнулся и, пытаясь выбить мяч, попал внешней частью своего голеностопа в область щитка. Никакого удара шипами не было.

Фото Скриншот трансляции матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
Фото Скриншот трансляции матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Удивительно, но ВАР Питер Бэнкс не стал вмешиваться в действия судьи. Как написано в специально созданном аккаунте, поясняющем взаимодействие арбитра с видеоассистентами, «ВАР провел проверку и подтвердил решение рефери о серьезном нарушении правил».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

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