«МЮ» выставил Рэшфорда на трансфер

«Манчестер Юнайтед» решил продать форварда Маркуса Рэшфорда, сообщает издание The Guardian.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим и совладелец клуба Джим Рэтклифф приняли решение выставить 27-летнего футболиста на трансфер.

Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестера Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах команды во всех турнирах, забив семь мячей и отдав три результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 85 миллионов евро.