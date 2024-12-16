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Сегодня, 19:34

«МЮ» выставил Рэшфорда на трансфер

Камила Абдурахманова
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» решил продать форварда Маркуса Рэшфорда, сообщает издание The Guardian.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим и совладелец клуба Джим Рэтклифф приняли решение выставить 27-летнего футболиста на трансфер.

Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестера Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах команды во всех турнирах, забив семь мячей и отдав три результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: The Guardian
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Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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