Мюллер рассказал, что был удивлен переходом Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:11
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что был удивлен переходом своего одноклубника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» в последний день зимнего трансферного окна.
Австриец проведет в английском клубе остаток сезона-2022/23 на правах аренды.
«Я был удивлен, вся команда удивилась. Все произошло так быстро! Я рад, что у Марселя появился шанс поиграть за такой большой клуб. Но он вернется к нам летом. Наша совместная история еще не закончена», — приводит Kicker слова Мюллера.
Забитцер перешел в «Баварию» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за мюнхенцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования