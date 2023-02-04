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Сегодня, 14:11

Мюллер рассказал, что был удивлен переходом Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что был удивлен переходом своего одноклубника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» в последний день зимнего трансферного окна.

Австриец проведет в английском клубе остаток сезона-2022/23 на правах аренды.

«Я был удивлен, вся команда удивилась. Все произошло так быстро! Я рад, что у Марселя появился шанс поиграть за такой большой клуб. Но он вернется к нам летом. Наша совместная история еще не закончена», — приводит Kicker слова Мюллера.

Забитцер перешел в «Баварию» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за мюнхенцев.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Марсель Забитцер
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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