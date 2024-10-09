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9 октября, 16:35

На базе «Манчестер Юнайтед» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов

Алина Савинова
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» возвел огромную белую стену на тренировочном центре в Каррингтоне, чтобы скрыть тренировки команды от посторонних глаз и защитить игроков от непогоды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, построение ограждения обошлось клубу в 200 тысяч фунтов. Стена была возведена по просьбе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Отмечается, что стоимость сооружения вызвала недоумение у сотрудников клуба на фоне сокращения, после которого уволили 250 человек.

По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Эрик тен Хаг. На базе «МЮ» построили заграждение за 240 тысяч евро. Тен Хаг потребовал конфиденциальности тренировок

Источник: Daily Mail
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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