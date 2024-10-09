На базе «Манчестер Юнайтед» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов

«Манчестер Юнайтед» возвел огромную белую стену на тренировочном центре в Каррингтоне, чтобы скрыть тренировки команды от посторонних глаз и защитить игроков от непогоды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, построение ограждения обошлось клубу в 200 тысяч фунтов. Стена была возведена по просьбе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Отмечается, что стоимость сооружения вызвала недоумение у сотрудников клуба на фоне сокращения, после которого уволили 250 человек.

По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.