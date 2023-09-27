На матч АПЛ назначены 54-летние арбитры

Матч 7-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 30 сентября, будут судить два возрастных рефери — 54-летние Грэм Скотт (арбитр) и Кейт Страуд (резервный). Игру в сильнейшей лиге мира доверили судьям, родившимся в 1968-м и 1969-м.

Скотт через пару недель отпразднует 55-летие. В судейство он пришел в 1997-м, а первый матч в АПЛ получил в 2014-м.

Для сравнения в российском чемпионате самому старшему арбитру Владиславу Безбородову 50 лет — он появился на свет в январе 1973-го. Остальные намного моложе.