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Судейство

Сегодня, 22:35

На матч АПЛ назначены 54-летние арбитры

Александр Бобров
Шеф-редактор
Грэм Скотт.
Фото Global Look Press
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Матч 7-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 30 сентября, будут судить два возрастных рефери — 54-летние Грэм Скотт (арбитр) и Кейт Страуд (резервный). Игру в сильнейшей лиге мира доверили судьям, родившимся в 1968-м и 1969-м.

Скотт через пару недель отпразднует 55-летие. В судейство он пришел в 1997-м, а первый матч в АПЛ получил в 2014-м.

Для сравнения в российском чемпионате самому старшему арбитру Владиславу Безбородову 50 лет — он появился на свет в январе 1973-го. Остальные намного моложе.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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