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Сегодня, 14:53

На потенциальных владельцев «Эвертона» подали в суд, обвинив их в мошенничестве

Алина Савинова
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Американскую инвестиционную компанию 777 Partners, ранее заключившую соглашение о приобретении «Эвертона», обвинили в создании финансовой пирамиды, сообщает The Telegraph.

В сентябре прошлого года компания 777 Partners подписала соглашение с Фархадом Мошири, согласно которому 94,1% его акций «Эвертона» перешли во владение американских бизнесменов.

Как отмечает источник, инвестиционные компании Leadenhall Capital Partners LLP и Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC подали в суд на 777 Partners. Они утверждают, что потенциальные владельцы «Эвертона» использовали мошенническую схему для покупки клуба, использовав в качестве залога более 350 миллионов долларов в активах, которые они не контролировали или это имущество вообще не существовало. Истцы требуют возмещения ущерба от 777 Partners.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 37 очков за 36 туров.

Футбол
ФК Эвертон
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