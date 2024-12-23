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23 декабря, 23:25

На стадионе «Манчестер Юнайтед» заметили следы мышей

Алина Савинова
«Олд Траффорд».
Фото Global Look Press
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На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» произошло нашествие мышей, сообщает Daily Mail.

По информации источника, санитарная инспекция обнаружила следы грызунов в киосках с едой и корпоративных апартаментах на первом этаже «Олд Траффорд». В местах непосредственного приготовления пищи проблем с мышами не возникало.

Инспекторы снизили санитарный рейтинг клуба с четырех звезд до двух. Профилактические мероприятия по устранению проблемы с грызунами проводятся на «Олд Траффорд» 4-5 раз в неделю.

При этом отмечается, что «Манчестер Юнайтед» работает со службами, занимающимися борьбой с вредителями, на протяжении нескольких лет. В 2015 году «красные дьяволы» уже сталкивались с нашествием грызунов, которые тогда были замечены даже в офисах персонала.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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